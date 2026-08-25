У США розповіли деталі економічної операції проти Ірану

Сполучені Штати у понеділок розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників.

Про це оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент, заяву якого наводить пресслужба Мінфіну, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном, а також запроваджує нові санкції в низці життєво важливих секторів іранської економіки, включаючи цифрові активи, золото, авіацію, технології та судноплавство.

"Наша мета – перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці", – оголосив Бессент.

"Міністерство фінансів США зафіксувало кожен вузол, кожного посередника та кожну мережу, яку Іран використовував для контрабанди нафти та ухилення від санкцій. Починаючи відсьогодні, дії Міністерства фінансів та інших установ затягнуть петлю та заблокують кожне потенційне джерело доходів, що фінансує КВІР та зловісний іранський режим", – додав він.

Міністр заявив, що будь-яка організація, яка сприяє відмиванню грошей від імені Ірану, "буде виключена з доларової системи США". При цьому більшість вторинних санкцій не будуть негайними, уточнив Бессент.

"Ми даємо кожному можливість виправити погану поведінку. Навіщо мені підривати світову фінансову систему? Ми вважаємо, що важливо встановити рівень і дати людям період одужання, але вони повинні знати, що це відбудеться дуже швидко, і що ми налаштовані серйозно", – пояснив він.

За словами міністра, президент США Дональд Трамп телефонує світовим лідерам, щоб ті припинили свою взаємодію з іранським режимом.

Бессент додав, що після початку кампанії "Економічний вигнанець" Іран тепер має дуже чіткий вибір – "повна глобальна ізоляція" або "шлях повернення до нормального життя з можливістю возз'єднання зі світовою економікою".

Нагадаємо, 17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.