Мер Осло скасувала своє весілля через смерть короля Гаральда

Меру норвезької столиці Осло в останній момент скасувала своє весілля через смерть короля Норвегії Гаральда V.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Мер Осло Анне Ліндбо скасувала власне весілля, що мало відбутися у п’ятницю, після звістки про смерть короля Норвегії Гаральда V, підтвердив у коментарі BBC її політичний радник.

Анне Ліндбо 28 серпня мала офіційно укласти шлюб зі своїм партнером Полом Санві, з яким вони вже п’ять років разом. Пара заручилася у червні.

Через смерть короля і національну жалобу весілля тепер відбудеться у пізнішу дату, її ще не визначили.

"Важко уявити Осло і Норвегію без вас… Навіть ті норвежці, які ніколи не зустрічали вас особисто, мали відчуття, що знають вас", – зазначила мер Осло у своїй заяві у зв’язку зі смертю Гаральда.

Король Норвегії Гаральд V був найстаршим монархом у Європі, він помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

Цього ж дня на престол Норвегії вступив новий король Гокон VIII.