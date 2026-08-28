Мер Осло скасувала своє весілля через смерть короля Гаральда
Меру норвезької столиці Осло в останній момент скасувала своє весілля через смерть короля Норвегії Гаральда V.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
Мер Осло Анне Ліндбо скасувала власне весілля, що мало відбутися у п’ятницю, після звістки про смерть короля Норвегії Гаральда V, підтвердив у коментарі BBC її політичний радник.
Анне Ліндбо 28 серпня мала офіційно укласти шлюб зі своїм партнером Полом Санві, з яким вони вже п’ять років разом. Пара заручилася у червні.
Через смерть короля і національну жалобу весілля тепер відбудеться у пізнішу дату, її ще не визначили.
"Важко уявити Осло і Норвегію без вас… Навіть ті норвежці, які ніколи не зустрічали вас особисто, мали відчуття, що знають вас", – зазначила мер Осло у своїй заяві у зв’язку зі смертю Гаральда.
Король Норвегії Гаральд V був найстаршим монархом у Європі, він помер у віці 89 років.
Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.
Цього ж дня на престол Норвегії вступив новий король Гокон VIII.