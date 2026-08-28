Укр Рус Eng

Мер Осло скасувала своє весілля через смерть короля Гаральда

Новини — П'ятниця, 28 серпня 2026, 18:02 — Марія Ємець

Меру норвезької столиці Осло в останній момент скасувала своє весілля через смерть короля Норвегії Гаральда V.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

Мер Осло Анне Ліндбо скасувала власне весілля, що мало відбутися у п’ятницю, після звістки про смерть короля Норвегії Гаральда V, підтвердив у коментарі BBC її політичний радник.

Анне Ліндбо 28 серпня мала офіційно укласти шлюб зі своїм партнером Полом Санві, з яким вони вже п’ять років разом. Пара заручилася у червні. 

Через смерть короля і національну жалобу весілля тепер відбудеться у пізнішу дату, її ще не визначили. 

"Важко уявити Осло і Норвегію без вас… Навіть ті норвежці, які ніколи не зустрічали вас особисто, мали відчуття, що знають вас", – зазначила мер Осло у своїй заяві у зв’язку зі смертю Гаральда. 

Король Норвегії Гаральд V був найстаршим монархом у Європі, він помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

Цього ж дня на престол Норвегії вступив новий король Гокон VIII.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія ЄвроЖиття
Реклама: