Мэр Осло отменила свою свадьбу из-за смерти короля Харальда
Мэр норвежской столицы Осло в последний момент отменила свою свадьбу из-за смерти короля Норвегии Харальда V.
Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".
Мэр Осло Анне Линдбо отменила свою свадьбу, которая должна была состояться в пятницу, после известия о смерти короля Норвегии Харальда V, подтвердил в комментарии BBC ее политический советник.
28 августа Анне Линдбо должна была официально заключить брак со своим партнером Полом Санви, с которым они уже пять лет вместе. Пара обручилась в июне.
Из-за смерти короля и национального траура свадьба теперь состоится в новую дату, которую пока не определили.
"Трудно представить Осло и Норвегию без вас… Даже те норвежцы, которые никогда не встречались с вами лично, имели чувство, что знают вас", – отметила мэр Осло в своем заявлении в связи со смертью Харальда.
Король Норвегии Харальд V был самым пожилым монархом в Европе, он скончался в возрасте 89 лет.
Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.
В этот же день на престол Норвегии вступил новый король Хокон VIII.