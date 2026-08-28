Мэр Осло отменила свою свадьбу из-за смерти короля Харальда

Мэр норвежской столицы Осло в последний момент отменила свою свадьбу из-за смерти короля Норвегии Харальда V.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Мэр Осло Анне Линдбо отменила свою свадьбу, которая должна была состояться в пятницу, после известия о смерти короля Норвегии Харальда V, подтвердил в комментарии BBC ее политический советник.

28 августа Анне Линдбо должна была официально заключить брак со своим партнером Полом Санви, с которым они уже пять лет вместе. Пара обручилась в июне.

Из-за смерти короля и национального траура свадьба теперь состоится в новую дату, которую пока не определили.

"Трудно представить Осло и Норвегию без вас… Даже те норвежцы, которые никогда не встречались с вами лично, имели чувство, что знают вас", – отметила мэр Осло в своем заявлении в связи со смертью Харальда.

Король Норвегии Харальд V был самым пожилым монархом в Европе, он скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

В этот же день на престол Норвегии вступил новый король Хокон VIII.