У Німеччині сталась ДТП під час перевезення 85-метрової деталі вітрової турбіни
Новини — П'ятниця, 28 серпня 2026, 18:32 —
У Німеччині сталась серйозна аварія під час перевезення 85-мерової лопаті вітрової турбіни.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Дорожній інцидент стався біля міста Баденвайлер у землі Баден-Вюртемберг із транспортними засобами, що перевозили гігантську лопать вітрової турбіни – довжиною 85 метрів і вагою 25 тонн.
Деталь частково нависала над тягачами – вантажівкою і трактором – зафіксована за допомогою спеціального обладнання, що широко використовується для перевезення такого типу вантажів.
Механізми вийшли з ладу і деталь завалилась на тягачі, стався також витік гідравлічної рідини. Водії не постраждали.
Матеріальні збитки від аварії сягають кількасот тисяч євро. Причини інциденту буде встановлювати експертиза.
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