У Німеччині сталась ДТП під час перевезення 85-метрової деталі вітрової турбіни

У Німеччині сталась серйозна аварія під час перевезення 85-мерової лопаті вітрової турбіни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Дорожній інцидент стався біля міста Баденвайлер у землі Баден-Вюртемберг із транспортними засобами, що перевозили гігантську лопать вітрової турбіни – довжиною 85 метрів і вагою 25 тонн.

Деталь частково нависала над тягачами – вантажівкою і трактором – зафіксована за допомогою спеціального обладнання, що широко використовується для перевезення такого типу вантажів.

Механізми вийшли з ладу і деталь завалилась на тягачі, стався також витік гідравлічної рідини. Водії не постраждали.

Feuerwehr Müllheim / dpa

Матеріальні збитки від аварії сягають кількасот тисяч євро. Причини інциденту буде встановлювати експертиза.

Кілька років тому у Польщі вантажівка, що перевозила конструктивний елемент вітрового генератора, обвалила секцію нового мосту.

У Литві в 2023 році сотні людей спостерігали за перевезенням територією країни гігантського реактора для заводу Orlen Lietuva.