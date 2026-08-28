В Германии произошло ДТП при перевозке гигантской детали ветровой турбины

В Германии произошла серьезная авария при перевозке 85-метровой лопасти ветровой турбины.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Баденвайлер в земле Баден-Вюртемберг с участием транспортных средств, перевозивших гигантскую лопасть ветровой турбины – длиной 85 метров и весом 25 тонн.

Деталь частично нависала над тягачами – грузовиком и трактором – и была закреплена с помощью специального оборудования, широко используемого для перевозки грузов такого типа.

Механизмы вышли из строя, и деталь обрушилась на тягачи; также произошла утечка гидравлической жидкости. Водители не пострадали.

Feuerwehr Müllheim / dpa

Материальный ущерб от аварии составляет несколько сотен тысяч евро. Причины инцидента будут установлены в ходе экспертизы.

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