У Молдові передали до суду справу щодо топпосадовця партії "Шор"

У Молдові передали до суду справу стосовно віцеголови забороненої партії "Шор" та ще однієї особи щодо незаконного фінансування партії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Антикорупційна прокуратура Молдови завершила розслідування та передала до суду справу щодо віцеголови колишньої партії "Шор", а також неофіційного члена політсили.

За версією слідства, віцеголова партії у січні-червні 2022 року разом з іншими соратниками та у координації з Іланом Шором брав участь в отриманні 10,4 млн леїв на діяльність політсили, які надійшли від злочинної діяльності Шора та з інших незаконних джерел. Кошти використовувалися для "чорних" зарплат, оренди партійних приміщень, плати учасникам акцій.

Другого фігуранта звинувачують у фінансуванні партії на 125,4 млн леїв у квітні-грудні 2022 року. Як вважають, через членів партії він забезпечував вербування та перевезення учасників проплачених протестів, виплату зарплат у конвертах членам та активістам партії, витрати територіальних осередків.

Першому у разі доведення провини загрожує штраф від 57,5 тисяч до 92,5 тисяч леїв (приблизно 149-240 тисяч гривень) або до 7 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади і займатись певною діяльністю; другому – штраф до 67,5 тисяч леїв ( (приблизно 175 тисяч гривень) або від 3 до 5 років в’язниці.

Раніше звинувачення у справі про незаконне фінансування політичних партій висунули лідеру партії "Шанс" – однієї з кількох, що постали після заборони "Шор".

Близько року тому ексочільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, обрану від "Шор", визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.