В Молдове передали в суд дело против вице-председателя партии "Шор"

В Молдове передали в суд дело в отношении вице-председателя запрещенной партии "Шор" и еще одного лица по подозрению в незаконном финансировании партии.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд дело в отношении вице-председателя бывшей партии "Шор", а также неофициального члена этой политсилы.

По версии следствия, вице-председатель партии в январе-июне 2022 года вместе с другими соратниками и в координации с Иланом Шором участвовал в получении 10,4 млн леев на деятельность партии, которые поступили от преступной деятельности Шора и из других незаконных источников. Средства использовались для выплаты "чёрных" зарплат, аренды партийных помещений и оплаты участникам акций.

Второго фигуранта обвиняют в финансировании партии на сумму 125,4 млн леев в апреле-декабре 2022 года. Как полагают, через членов партии он обеспечивал вербовку и перевозку участников оплаченных протестов, выплату зарплат в конвертах членам и активистам партии, расходы территориальных офисов.

Первому в случае обинительного приговора грозит штраф от 57,5 тысяч до 92,5 тысяч леев (примерно 149–240 тысяч гривен) или до 7 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью; второму – штраф до 67,5 тысяч леев (примерно 175 тысяч гривен) или от 3 до 5 лет тюрьмы.

Ранее обвинения по делу о незаконном финансировании политических партий были предъявлены лидеру партии "Шанс" – одной из нескольких, появившихся после запрета "Шор".

Около года назад бывшую главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул, избранную от партии "Шор", признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.