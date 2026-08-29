Франція заявила про готовність до співпраці зі Швецією у створенні нового винищувача

Франція готова до співпраці зі Швецією у сфері створення винищувача нового покоління.

Про це заявив журналістам у п’ятницю представник Єлисейського палацу, якого цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Французький посадовець зазначив, що "обидві країни шукають літаки, які досить схожі один на одного і мають досить невеликі розміри".

"Відповідаючи на запитання: чи є можливості для співпраці? Звичайно, їх багато: у нас є виробничі потужності з випуску авіаційних двигунів, яких немає у Швеції – це одна з галузей, у якій ми могли б співпрацювати", – додав він.

Ці заяви з боку Франції є найяскравішим сигналом, спрямованим у бік Стокгольма, після гучного провалу проєкту винищувача нового покоління, що реалізувався спільно Францією, Німеччиною та Іспанією і відомий як Future Combat Air System (FCAS).

Програма, що тривала десять років, зайшла в глухий кут через розбіжності між французькою компанією Dassault Aviation та німецькою Airbus Defence and Space і, зрештою, зірвалася навесні минулого року.

Лідер оборонної галузі Швеці – компанія Saab – виробляє власний винищувач четвертого покоління Gripen, хоча в двигуні цього бойового літака використовується ключова технологія американської компанії GE Aerospace. Двигуни для французьких винищувачів Rafale виробляються на місці компанією Safran.

"Dassault будує свої літаки, а Saab – свої: два конкуренти з досить схожими підходами, які поважають один одного. У минулому вже була співпраця", – сказав посадовець, підкресливши, однак, що "нічого офіційного не узгоджено" щодо співпраці у сфері винищувачів.

Очікується, що Швеція ухвалить рішення щодо наступних кроків у рамках своєї програми зі створення бойових літаків до вересня 2027 року.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.