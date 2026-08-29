Ісландія на референдумі визначає своє майбутнє щодо членства в ЄС

У суботу мешканці Ісландії вирушили на виборчі дільниці, щоб в ході референдуму вирішити, чи слід відновити переговори про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Про проведення голосування було оголошено в березні після того, як чинний уряд оголосив про референдум щодо відновлення переговорів про вступ після своєї перемоги на виборах 2024 року.

Ісландія вже подавала заявку на вступ до ЄС у 2009 році на тлі світової фінансової кризи, яка сильно вдарила по країні. Однак переговори про вступ були призупинені у 2013 році тодішнім євроскептичним урядом.

Ісландія, скандинавська країна з населенням трохи менше 400 тисяч осіб і член НАТО, стикається зі зростанням тиску на користь зміцнення зв’язків з європейським континентом.

Свій вплив на цей зсув мали сумніви щодо відданості США забезпеченню безпеки Європи та Ісландії, зростання геополітичного суперництва в Арктиці, а також погрози Вашингтона взяти під контроль Гренландію.

Наразі Рейк’явік уже тісно співпрацює з Брюсселем у рамках Європейського економічного простору (ЄЕП) та бере участь у Шенгенській зоні безвізового пересування.

Залишається відкритим питання, чи вирішать ісландці відновити переговори про вступ до ЄС, оскільки опитування показують, що країна розділилася фактично порівну.

Одним із основних каменів спотикання в дискусії щодо можливого вступу до ЄС є рибальство та контроль над прибутковими рибальськими ділянками, що є ключовим економічним фактором для Ісландії.

Якщо Ісландія погодиться відновити переговори, на країну чекають багаторічні переговори з Європейською комісією щодо оцінки відповідності Рейк’явіка законодавству та стандартам ЄС.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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