У Німеччині поновились заклики до заборони ультраправої "АдН"

Двоє впливових німецьких політиків закликали заборонити "етнонаціоналістичні" осередки партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") всього за кілька днів до виборів у східній землі Саксонія-Ангальт, за підсумками яких ультраправа партія може вперше прийти до влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У спільній статті для недільного випуску газети Frankfurter Allgemeine Zeitung міністр оборони Борис Пісторіус, який представляє лівоцентристську Соціал-демократичну партію, та ветеран партії "Зелених" Джем Оздемір, прем’єр-міністр південно-західної землі Баден-Вюртемберг, знову закликали до запровадження правових обмежень щодо "АдН" у чотирьох східних землях.

"Виходячи з наших особистих переконань, ми знову настійно закликаємо якомога швидше ініціювати процедуру заборони партії, приділяючи особливу увагу явно етнонаціоналістичним регіональним осередкам "АдН" у Тюрингії, Саксонії, Саксонії-Ангальт та Бранденбурзі", – написали політики.

У зв’язку зі своїми антиконституційними поглядами осередки "АдН" у всіх чотирьох землях класифікуються спецслужбами як "підтверджені" правоекстремістські рухи, що дозволяє владі здійснювати нагляд за діяльністю партії.

Проте в останні роки популярність партії різко зросла, чому сприяло невдоволення політичним істеблішментом у Берліні, і напередодні виборів 6 вересня її рейтинг у Саксонії-Ангальт перевищує 40%.

Усі основні партії відмовляються співпрацювати з "АдН" – ця політика отримала назву "брандмауер" – проте уряди, що змінювали один одного, відкидали заклики до заборони партії.

Згідно з німецьким законодавством, політичні партії можуть бути заборонені Федеральним конституційним судом, але лише після отримання офіційного клопотання про це від однієї з палат парламенту або від уряду.

У своїй статті Пісторіус та Оздемір наполягали на тому, що крок щодо заборони "АдН" є "юридично допустимим, підкріпленим доказами та передбаченим Конституцією".

"Ми впевнені, що Федеральний конституційний суд ухвалить правильні рішення незалежно та в повній автономії", – додали політики.

Вони також провели розмежування між "німецько-націоналістичним" крилом "АдН", яке, на їхню думку, сумісне з конституцією Німеччини, та "етнонаціоналістичним" крилом партії, яке, як вони вважають, суперечить принципам демократії.

Нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

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