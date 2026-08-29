Замглавы ОПУ опроверг слухи о возможном назначении послом в США

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса опроверг слухи о его возможном назначении послом Украины в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время общения с прессой, его цитирует "Укринформ".

Палиса отметил, что согласно законодательству, он не может одновременно нести военную и дипломатическую службу.

"В то же время увольняться с военной службы – это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране. Поэтому единственный формат, при котором я могу поехать в США, – это обучение", – добавил он.

Напомним, Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину. С тех пор должность посла в США остается вакантной.

Президент Владимир Зеленский недавно говорил, что у него есть кандидатура на должность посла в США, но не раскрыл ее личность.