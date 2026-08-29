У Римі діятимуть спеціальні заходи безпеки районі Колізею

Протягом наступних чотирьох місяців навколо Колізею в Римі діятимуть спеціальні заходи безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Колізей і прилеглий до нього район є одними з найвідвідуваніших місць у Римі. Це найбільший амфітеатр у світі, розташований у самому центрі міста, трохи на схід від Римського форуму.

Однак, за словами місцевих посадовців, які прагнуть зменшити кількість насильницьких порушень громадського порядку, там трапляються крадіжки, пограбування та торгівля наркотиками.

Нові правила передбачають посилення поліцейської присутності та збільшення кількості перевірок навколо Колізею, щоб забезпечити безпеку численних відвідувачів цього історичного району.

Туристи часто повідомляють про крадіжки гаманців і мобільних телефонів кишеньковими злодіями, а також про шахрайство та напади. На початку липня також стався інцидент, що викликав резонанс, коли група з кількох десятків молодих чоловіків запалила феєрверки та вступила в сутичку з поліцією.

Територія навколо амфітеатру та прилеглого форуму тепер є "зоною посилених заходів безпеки". За словами місцевої влади, ці заходи діятимуть навколо популярної туристичної пам’ятки до 24 грудня.

Колізей та прилегла територія тепер також входять до плану безпеки, який місто Рим вже реалізує в інших районах центру міста.

Подібні зони боротьби зі злочинністю вже діють навколо залізничного вокзалу Терміні та в районі Есквіліно.

У квітні минулого року антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скуповування квитків до римського Колізею.

Тим часом у Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці.