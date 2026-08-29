ЗМІ: американська компанія хоче виробляти ракети в Німеччині

Американська оборонна компанія Covenant планує з 2027 року розпочати виробництво ракет середньої дальності в околицях Лейпцига на тлі пошуку Німеччиною доступних за ціною крилатих ракет, які можна розгорнути у великих кількостях.

Про це агентству Reuters розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, дальність польоту ракет становитиме понад ⁠1 500 кілометрів, а виробничі потужності можуть сягати 1 000 одиниць на рік.

Хоча Covenant є американською компанією, більшість компонентів для запланованого виробництва, як очікується, постачатимуться з Німеччини та інших європейських країн, додали співрозмовники.

Компанія Covenant та міністерство оборони Німеччини відмовилися від коментарів.

Цей проєкт реалізується на тлі пошуку Берліном менш витратних варіантів, що постачаються з власної країни та інших європейських держав, які мають доповнити дорожчі системи озброєння дальньої дії та усунути те, що офіційні особи вважають прогалиною в бойових можливостях.

Пошук альтернатив набув особливої актуальності після того, як США, всупереч раніше зробленим заявам, більше не планують постачати Німеччині крилаті ракети Tomahawk, повідомили джерела, що й стало причиною пошуку альтернатив.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія та Німеччина до 2034 року планують створити високоточну далекобійну ракету, здатну вражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів.