У Нідерландах оголосили "червону тривогу" через таблетки екстазі у формі Трампа

Нідерландський інститут з питань наркозалежності та психічного здоров’я оголосив "червону тривогу" для споживачів щодо потенційно смертельних таблеток екстазі у формі голови президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Інститут Трімбос, розташований в Утрехті, повідомив, що у серпні до центрів тестування було здано кілька таких таблеток, у яких було виявлено "дуже високий" вміст хімічної речовини ПММА.

"В жодному разі не вживайте цю таблетку", – йдеться у попередженні інституту, в якому зазначається, що наркотик може спричинити "перегрів організму з потенційно летальними наслідками".

Інститут опублікував зображення таблеток, на одній стороні яких зображено голову Трампа, а на іншій – нанесені написи "Trump" та "NL".

ПММА, або пара-метоксиметамфетамін, – це речовина, схожа на МДМА, активний інгредієнт таблеток екстазі.

"Однак ефект настає пізніше, а стимулююча дія часто відсутня", – зауважив інститут, додавши, що це підвищує ризик передозування.

Користувачів попереджають, що через кілька годин після прийому таблеток у них можуть виникнути такі симптоми, як нудота, прискорене серцебиття та судоми.

Речниця Інституту Трімбос Аннік Гроотхуйс розповіла, що інститут не отримував повідомлень про випадки смерті чи серйозних захворювань серед можливих споживачів.

Хоча виробництво, продаж та вживання екстазі в Нідерландах є незаконними, у звіті уряду Нідерландів за 2024 рік зазначено, що ця речовина "досі залишається досить популярною як наркотик для вечірок".

У звіті також додано, що у 2022 році "рекордна кількість – 550 000 осіб" вживала цей наркотик хоча б один раз.

Нагадаємо, у липні румунська митна служба спростувала фейк про нібито вилучення 75 кілограмів кокаїну, упакованого в пакунки з фотографією президента України Володимира Зеленського.

Повідомляли, що в Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.