Італія оштрафувала туроператорів майже на 20 млн євро за скупку квитків до Колізею

Антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скуповування квитків до римського Колізею.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в AGCM, була оштрафована компанія CoopCulture, яка керувала офіційним продажем квитків до Колізею з 1997 до 2024 року, на 7 млн євро за нездатність запобігти автоматичному скуповуванню квитків і за резервування великої частки квитків для своїх власних екскурсійних пакетів.

У відомстві заявили, що такі дії призвели до "значної і тривалої відсутності" квитків за стандартними цінами до найпопулярнішої історичної пам’ятки Італії, що змусило туристів купувати квитки за вищими цінами в пакеті з додатковими послугами.

Шість туроператорів – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A. – також були оштрафовані за використання спеціальних ботів для масової купівлі квитків, що сприяло їх швидкому зникненню з сайту CoopCulture.

Потім оператори перепродували квитки в комплекті з такими послугами, як екскурсії або пріоритетний доступ, часто за значно вищими цінами, повідомив регулятор.

Розслідування почалося в липні 2023 року після численних скарг на те, що споживачам було майже неможливо придбати квитки в Колізей за офіційними цінами в інтернеті.

Нагадаємо, у 2023 році державні музеї Італії відвідала рекордна кількість людей – трохи менше за 58 мільйонів. Таких показників не було навіть до початку пандемії коронавірусу.

Тим часом у Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці.