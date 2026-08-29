В Риме будут действовать специальные меры безопасности в районе Колизея

В течение следующих четырех месяцев вокруг Колизея в Риме будут действовать специальные меры безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Колизей и прилегающий к нему район – одни из самых посещаемых мест в Риме. Это крупнейший амфитеатр в мире, расположенный в самом центре города, немного восточнее Римского форума.

Однако, по словам местных чиновников, стремящихся сократить количество насильственных нарушений общественного порядка, там происходят кражи, ограбления и торговля наркотиками.

Новые правила предусматривают усиление полицейского присутствия и увеличение количества проверок вокруг Колизея, чтобы обеспечить безопасность многочисленных посетителей этого исторического района.

Туристы часто сообщают о кражах кошельков и мобильных телефонов карманниками, а также о мошенничестве и нападениях. В начале июля также произошел инцидент, вызвавший резонанс, когда группа из нескольких десятков молодых мужчин зажгла фейерверки и вступила в столкновение с полицией.

Территория вокруг амфитеатра и прилегающего форума теперь является "зоной усиленных мер безопасности". По словам местных властей, эти меры будут действовать вокруг популярной туристической достопримечательности до 24 декабря.

Колизей и прилегающая территория теперь также включены в план безопасности, который город Рим уже реализует в других районах центра города.

Подобные зоны борьбы с преступностью уже действуют вокруг железнодорожного вокзала Термини и в районе Эсквилино.

В апреле прошлого года антимонопольное ведомство Италии (AGCM) оштрафовало компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 млн евро за скупку билетов в римский Колизей.

Тем временем в Венеции запретили собирать большие туристические группы и использовать громкоговорители.