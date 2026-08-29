Франція: Барделла запевняє, що сприятиме перемозі Ле Пен на виборах

Лідер французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла заперечує своє розчарування тим, що кандидатом у президенти від політсили став не він, та обіцяє всіляко сприяти успіху Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла у коментарях ЗМІ у суботу відкинув припущення, що він розчарований поверненням Ле Пен у передвиборчі перегони, та сказав, що вони "вестимуть кампанію пліч-о-пліч – Марін як кандидатка на посаду президента, я – як кандидат на посаду прем’єр-міністра".

"У неї в руках доля наших співгромадян, і я допомагатиму їй здобути перемогу", – заявив лідер ультраправих.

Як відомо, за результатами апеляційного розгляду та пом’якшення вироку у справі про фіктичний найм помічників у Європарламенті Марін Ле Пен все ж отримала можливість балотуватися на президентських виборах 2027 року і вирішила змагатися за посаду.

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