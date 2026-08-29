Франция: Барделла убеждает, что будет способствовать победе Ле Пен на выборах

Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла отрицает разочарование тем, что кандидатом в президенты от партии стал не он, и обещает всячески способствовать успеху Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла в комментариях СМИ в субботу отверг предположения о том, что он разочарован возвращением Ле Пен в предвыборную гонку, и сказал, что они "будут вести кампанию бок о бок – Марин как кандидат на пост президента, я – как кандидат на пост премьер-министра".

"В её руках судьба наших сограждан, и я буду помогать ей одержать победу", – заявил лидер ультраправых.

Как известно, по результатам апелляционного разбирательства и смягчения приговора по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте Марин Ле Пен все же получила возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года и решила бороться за должность.

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