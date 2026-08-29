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Західні посли коментують "карусель тривог" від Росії для Києва та області

Новини — Субота, 29 серпня 2026, 17:55 — Марія Ємець

Низка західних послів відреагували у своїх соцмережах на майже безупинну хвилю повітряних атак РФ у Києві та області за останні дні, що спричинили загибель вже близько 40 людей та зривають нормальне життя міст.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Литви Інга Толочкєне поділилася з підписниками знімками екрана, що наочно демонструють безперервну "карусель тривог" в українській столиці.

"У Києві ми звикли жити з думкою, що розуміємо якісь закономірності – намагаючись простежити якусь логіку і передбачити, коли будуть тихіші дні чи ночі. Але цей тиждень інакший", – написала вона, зазначивши, що на той момент у 29 з останніх 56 годин у Києві були повітряні тривоги і це рекорд. 

"Вже 37 загиблих у Бучанському районі на Київщині. Це жахливі новини. У Києві російський безпілотник вбив дворічну дівчинку. З вечора середи у Києві було вже 39 повітряних тривог. Мої найглибші співчуття родинам і близьким загиблих", – пише посол ЄС Катаріна Матернова. 

Посол Німеччини Боріс Руге зазначив, що за ці дні російські удари вбили десятки цивільних по всій Україні. 

"Одного дня винні в Москві будуть притягнуті до відповідальності. А поки партнери України повинні терміново посилити свою підтримку. Німеччина зробить свій внесок", – заявив він. 

За останніми даними від київської влади, упродовж суботи в Києві внаслідок атак ворожих БпЛА 29 серпня постраждали вісім людей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки перед зимою.   

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Війна з РФ
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