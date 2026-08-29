Західні посли коментують "карусель тривог" від Росії для Києва та області

Низка західних послів відреагували у своїх соцмережах на майже безупинну хвилю повітряних атак РФ у Києві та області за останні дні, що спричинили загибель вже близько 40 людей та зривають нормальне життя міст.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Литви Інга Толочкєне поділилася з підписниками знімками екрана, що наочно демонструють безперервну "карусель тривог" в українській столиці.

"У Києві ми звикли жити з думкою, що розуміємо якісь закономірності – намагаючись простежити якусь логіку і передбачити, коли будуть тихіші дні чи ночі. Але цей тиждень інакший", – написала вона, зазначивши, що на той момент у 29 з останніх 56 годин у Києві були повітряні тривоги і це рекорд.

In Kyiv, we used to think we understood certain patterns, trying to find whatever human logic was left to predict quieter days&nights. This week felt different. 15 air alerts per day. Sirens wailed for 29 of the last 56 hours, a new record. This Saturday, the attacks continue. pic.twitter.com/RQjyr1ixqZ – Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) August 29, 2026

"Вже 37 загиблих у Бучанському районі на Київщині. Це жахливі новини. У Києві російський безпілотник вбив дворічну дівчинку. З вечора середи у Києві було вже 39 повітряних тривог. Мої найглибші співчуття родинам і близьким загиблих", – пише посол ЄС Катаріна Матернова.

‼️37 people have now been killed in Bucha district, Kyiv region.



Horrible news. A 2-year-old girl has been killed in Kyiv by a Russian UAV attack.



Since Wednesday night, Kyiv has experienced 39 air raid alerts amid constant Russian attacks.



My deepest condolences to the… pic.twitter.com/tRa46eqKSI – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 29, 2026

Посол Німеччини Боріс Руге зазначив, що за ці дні російські удари вбили десятки цивільних по всій Україні.

"Одного дня винні в Москві будуть притягнуті до відповідальності. А поки партнери України повинні терміново посилити свою підтримку. Німеччина зробить свій внесок", – заявив він.

Over the past few days, Russia's military has killed dozens of civilians across Ukraine. One day, those responsible in Moscow will be brought to justice. In the meantime, #Ukraine|s partners must urgently step up their support. #Germany will do its part 🇺🇦 🇩🇪 – Boris Ruge (@RugeBoris) August 29, 2026

За останніми даними від київської влади, упродовж суботи в Києві внаслідок атак ворожих БпЛА 29 серпня постраждали вісім людей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки перед зимою.