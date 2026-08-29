Западные послы комментируют "карусель тревог" от России для Киева и области
Ряд западных послов отреагировали в своих соцсетях на почти непрерывную волну воздушных атак РФ против Киева и области за последние дни, которые привели к гибели уже около 40 человек и нарушают нормальную жизнь городов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Посол Литвы Инга Толочкене поделилась со своими подписчиками снимками экрана, демонстрирующими непрерывную "карусель тревог" в украинской столице.
"В Киеве мы привыкли жить с мыслью, что понимаем какие-то закономерности – пытаясь проследить какую-то логику и предсказать, когда будут более спокойные дни или ночи. Но эта неделя отличается", – написала она, отметив, что на тот момент в 29 из последних 56 часов в Киеве были воздушные тревоги, и это рекорд.
In Kyiv, we used to think we understood certain patterns, trying to find whatever human logic was left to predict quieter days&nights. This week felt different. 15 air alerts per day. Sirens wailed for 29 of the last 56 hours, a new record. This Saturday, the attacks continue. pic.twitter.com/RQjyr1ixqZ– Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) August 29, 2026
"Уже 37 погибших в Бучанском районе Киевской области. Это ужасные новости. В Киеве российский беспилотник убил двухлетнюю девочку. С вечера среды в Киеве прозвучало уже 39 воздушных тревог. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", – пишет посол ЕС Катарина Матернова.
‼️37 people have now been killed in Bucha district, Kyiv region.– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 29, 2026
Horrible news. A 2-year-old girl has been killed in Kyiv by a Russian UAV attack.
Since Wednesday night, Kyiv has experienced 39 air raid alerts amid constant Russian attacks.
My deepest condolences to the… pic.twitter.com/tRa46eqKSI
Посол Германии Борис Руге отметил, что за эти дни российские удары убили десятки мирных жителей по всей Украине.
"Однажды виновные в Москве будут привлечены к ответственности. А пока партнеры Украины должны срочно усилить свою поддержку. Германия сделает свой вклад", – заявил он.
Over the past few days, Russia's military has killed dozens of civilians across Ukraine. One day, those responsible in Moscow will be brought to justice. In the meantime, #Ukraine|s partners must urgently step up their support. #Germany will do its part 🇺🇦 🇩🇪– Boris Ruge (@RugeBoris) August 29, 2026
По последним данным киевских властей, в течение субботы 29 августа в Киеве в результате атак российских БпЛА пострадали восемь человек.
Глава МИД Украины Андрей Сибига после масштабного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки перед зимой.