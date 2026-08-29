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Западные послы комментируют "карусель тревог" от России для Киева и области

Новости — Суббота, 29 августа 2026, 17:55 — Мария Емец

Ряд западных послов отреагировали в своих соцсетях на почти непрерывную волну воздушных атак РФ против Киева и области за последние дни, которые привели к гибели уже около 40 человек и нарушают нормальную жизнь городов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Литвы Инга Толочкене поделилась со своими подписчиками снимками экрана, демонстрирующими непрерывную "карусель тревог" в украинской столице.

"В Киеве мы привыкли жить с мыслью, что понимаем какие-то закономерности – пытаясь проследить какую-то логику и предсказать, когда будут более спокойные дни или ночи. Но эта неделя отличается", – написала она, отметив, что на тот момент в 29 из последних 56 часов в Киеве были воздушные тревоги, и это рекорд.

"Уже 37 погибших в Бучанском районе Киевской области. Это ужасные новости. В Киеве российский беспилотник убил двухлетнюю девочку. С вечера среды в Киеве прозвучало уже 39 воздушных тревог. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", – пишет посол ЕС Катарина Матернова.

Посол Германии Борис Руге отметил, что за эти дни российские удары убили десятки мирных жителей по всей Украине.

"Однажды виновные в Москве будут привлечены к ответственности. А пока партнеры Украины должны срочно усилить свою поддержку. Германия сделает свой вклад", – заявил он.

По последним данным киевских властей, в течение субботы 29 августа в Киеве в результате атак российских БпЛА пострадали восемь человек.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после масштабного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки перед зимой.

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