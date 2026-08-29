ЗМІ: у Трампа допускають шантаж Британії Фолклендами, вимагаючи збільшення оборонних витрат

Сполучені Штати нібито допускають "ультиматум" уряду Британії щодо збільшення оборонних витрат і можуть пов’язати з цим подальше визнання британського суверенітету над Фолклендськими островами.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Американський високопосадовець повідомив виданню, що Британії варто очікувати "особливої уваги", коли Вашингтон візьметься досліджувати ситуацію з оборонними витратами країн-членів НАТО.

В адміністрації Трампа вважають, що Британія має потенціал для того, щоб бути провідним оборонним партнером, але анонсований план інвестицій в оборону "недостатній".

У контексті пошуку "стимулів" для Лондона нібито говорять про перегляд позиції США щодо суверенітету Британії над Фолклендськими островами.

"Ніщо не відкидається як варіанти для мотивації до того розподілу навантаження, якого ми прагнемо", – сказав американський співрозмовник.

Перший внесений бюджет інвестицій в оборону від нового британського уряду не передбачає зобов’язання до 2030 року витрачати на оборону 3% ВВП.

Сигнали про те, що Штати розглядають можливість тиску на Британію питанням Фолклендських островів, з’являлися ще у квітні – на той час як варіант помсти за небажання долучитися до кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

В офісі тодішнього прем’єра Кіра Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.

Фолклендські острови – заморська територія Британії, на яку висловлювала претензії Аргентина і суперечка вже доходила до "гарячої" війни. Чинний президент Аргентини має гарні відносини з Дональдом Трампом.