У Стармера відповіли на повідомлення про "помсту" США щодо Фолклендських островів

У офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що США можуть переглянути свою щодо Фолклендських островів, які належать Британії, для "помсти" Лондону за позицію стосовно війни проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник британського прем’єр-міністра у коментарі Reuters.

У офісі Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.

Архіпелаг, що розташований в Атлантичному океані, належить до Британських заморських територій. Водночас на Фолклендські острови претендує Аргентина, чий президент Хав’єр Мілей є союзником президента США Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, Вашингтон може переглянути свою позицію щодо приналежності островів – на знак "покарання" Британії за відсутність допомоги в операціях проти Ірану.

"Суверенітет належить Великій Британії, а право островів на самовизначення є першочерговим. Це була наша послідовна позиція і залишатиметься такою", – прокоментував ці повідомлення речник Стармера, додавши, що Британія висловлювала цю позицію "чітко та послідовно" адміністрації] США.

Нагадаємо, у внутрішньому листі Пентагону, про який стало відомо агенції Reuters йдеться, що Сполучені Штати також розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО для "помсти" за позицію Мадрида стосовно війни проти Ірану.

Згодом у НАТО пояснили, що в статуті Альянсу немає положень про призупинення членства або виключення країн-членів.

Глава уряду Іспанії Педро Санчес заявив журналістам, що не турбується про нібито лист Пентагону, доки це на рівні чуток.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він хоче помститися.