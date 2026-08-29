Соединенные Штаты якобы допускают "ультиматум" правительству Британии по поводу увеличения оборонных расходов и могут связать с этим дальнейшее признание британского суверенитета над Фолклендскими островами.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Американский высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что Великобритании следует ожидать "особого внимания", когда Вашингтон приступит к изучению ситуации с оборонными расходами стран-членов НАТО.

В администрации Трампа считают, что Британия обладает потенциалом для того, чтобы быть ведущим партнером в сфере обороны, но анонсированный план инвестиций в оборону "недостаточен".

В контексте поиска "стимулов" для Лондона якобы не исключают пересмотра позиции США по поводу суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

"Ничто не исключается в качестве вариантов для мотивации к тому распределению нагрузки, к которому мы стремимся", – сказал американский собеседник.

Первый представленный бюджет инвестиций в оборону от нового британского правительства не предусматривает обязательства до 2030 года тратить на оборону 3% ВВП.

Сигналы о том, что США рассматривают возможность давления на Великобританию вопросом Фолклендских островов, появлялись еще в апреле – в то время как вариант мести за нежелание присоединиться к кампании США и Израиля против Ирана.

В офисе тогдашнего премьера Кира Стармера подчеркнули, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Великобритании, а её позиция в отношении этих территорий остаётся неизменной.

Фолклендские острова – заморская территория Великобритании, на которую претендовала Аргентина; спор уже доходил до "горячей" войны. Действующий президент Аргентины имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом.