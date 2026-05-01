Рубіо не надає значення повідомленням про "помсту" США щодо Фолклендських островів
Американський держсекретар Марко Рубіо стримано відреагував на повідомлення про те, що США можуть переглянути свою позицію щодо суверенітету Великої Британії над Фолклендськими островами.
Про це він сказав у коментарі британському The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".
Його коментар стосувався публікації агентства Reuters, яке повідомило, що США розглядають варіанти покарання союзників по НАТО, які, на їхню думку, не підтримали їх у війні з Іраном.
Зокрема, агентство писало, що США можуть переглянути свою позицію щодо Фолклендських островів, які належать Британії, для "помсти" Лондону.
Архіпелаг, що розташований в Атлантичному океані, належить до Британських заморських територій. Водночас на Фолклендські острови претендує Аргентина, президент якої Хав’єр Мілей є союзником президента США Дональда Трампа.
Рубіо ж заявив, що це був "просто лист" і реакція на нього була "надмірно бурхливою".
"Це був лише електронний лист. Люди надто хвилюються через електронний лист. Це був лише електронний лист з деякими ідеями", – сказав держсекретар.
Раніше в офісі британського прем’єра Кіра Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.