В Италии в ДТП с участием туристического автобуса погибли 6 человек, десятки получили ранения

В Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса, трёх легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rai News.

Трагедия произошла на автомагистрали Риети-Терни, на границе между Лацио и Умбрией: автобус столкнулся лоб в лоб с фургоном, двигавшимся в противоположном направлении. В столкновении также участвовали три легковых автомобиля. Один из автомобилей перевернулся.

Четверо погибших находились в автобусе, который осуществлял трансфер к водопаду Марморе: двое водителей и двое пассажиров. Еще двое были в фургоне – это туристы, возвращавшиеся с экскурсии по окрестностям Терни. Трое человек с серьезными травмами (один из которых позже скончался) были доставлены санитарным самолетом и госпитализированы в больницу Терни в критическом состоянии, а еще один – в больницу "Джемелли" в Риме.

Остальные 24 человека (в том числе ребенок) с более легкими травмами были доставлены в больницы в Риети, Терни и Фолинйо.

Ведется расследование с целью установления личностей погибших. Помимо медицинской помощи пострадавшим, тем участникам происшествия, которые не получили травм, была оказана психологическая поддержка.

Расследование поручено дорожной полиции Терни при поддержке дорожной полиции Риети. Дежурный прокурор из прокуратуры Терни прибыл на место происшествия и, исходя из предварительных результатов расследования, может возбудить дело по статье "убийство с использованием транспортного средства" или "непреднамеренное убийство нескольких лиц".

В начале июня в результате серьёзной трамвайной аварии в Берлине пострадали 20 человек.

Ранее в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.