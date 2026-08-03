Прем'єр Литви пропонує виключити зі шкільних програм Ломоносова і додати Тараса Шевченка

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них твори Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії.

Заяву очільника литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сінкявічюс, литовські школярі не повинні навчатися патріотизму та громадянськості на основі творів авторів, чия творчість пов’язана з російською імперською ідеологією.

Водночас він запропонував включити твори класика української літератури Тараса Шевченка до шкільної програми. За його словами, це допомогло б литовській молоді краще зрозуміти самобутність українського народу та літературні твори, що її сформували.

Оновлені загальноосвітні програми, затверджені у 2022 році, викликали критику не лише у зв’язку з їхнім впровадженням, а й через перелік рекомендованої літератури.

Тоді висловлювалися побоювання, що до цього переліку включено більше російських авторів, ніж у попередні програми, при цьому не було передбачено місця для української літератури.

Критики закликали включити до навчальних програм твори українських класиків – таких як Тарас Шевченко, – тоді як Міністерство освіти, науки та спорту наголошувало, що вивчення творів російських авторів не є обов’язковим і вчителі можуть вільно обирати твори авторів з інших країн.

Нещодавно латвійський Сейм ухвалив поправки, які передбачають запровадження заборони на імпорт до Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Зокрема, це стосується книг та періодичних видань.

Також варто нагадати, що у 2023 році у Вільнюсі вирішили переіменувати музей імені Пушкіна.