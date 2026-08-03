Премьер Литвы предлагает убрать из школьных программ Ломоносова и включить Тараса Шевченко

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы и исключить из них произведения Михаила Ломоносова, который прославлял имперские войны России.

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Синкявичюс, литовские школьники не должны изучать патриотизм и гражданственность на основе произведений авторов, чье творчество связано с российской имперской идеологией.

В то же время он предложил включить произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко в школьную программу. По его словам, это помогло бы литовской молодежи лучше понять самобытность украинского народа и литературные произведения, которые ее сформировали.

Обновленные общеобразовательные программы, утвержденные в 2022 году, вызвали критику не только в связи с их внедрением, но и из-за перечня рекомендуемой литературы.

Тогда высказывались опасения, что в этот перечень включено больше российских авторов, чем в предыдущие программы, при этом не было предусмотрено места для украинской литературы.

Критики призывали включить в учебные программы произведения украинских классиков – таких как Тарас Шевченко, – в то время как Министерство образования, науки и спорта подчеркивало, что изучение произведений российских авторов не является обязательным и учителя могут свободно выбирать произведения авторов из других стран.

Недавно латвийский Сейм принял поправки, предусматривающие введение запрета на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси. В частности, это касается книг и периодических изданий.

Также стоит напомнить, что в 2023 году в Вильнюсе решили переименовать музей имени Пушкина.