Очільник МЗС Молдови виступив українською і розповів, як йому допомагає указ Зеленського

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой став почесним спікером загальної наради послів, що відбулася у Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Попшой був присутній на виступі президента України та його спілкуванні з послами. Далі ведучий англійською мовою запросив до промови, але гість взявся говорити українською, зірвавши аплодисменти послів.

Промову, що тривала понад 7 хвилин, він виголосив повністю українською.

Міхай Попшой, зокрема, виступив зі словами вдячності на адресу України та українців.

"Наші діти сплять спокійно, тому що українські діти, військові, лікарі, рятувальники та звичайні громадяни пережили жахіття, які не повинен зазнати жоден народ. Це борг, який жоден сусід не здатен повністю віддати. Та справжня дружба вимірюється не боргами, вона вимірюється тим, чи приходимо ми на допомогу тоді, коли це найбільше потрібно. І Молдова щоденно намагалась бути поруч", – заявив він.

Очільник молдовського МЗС нагадав, зокрема, що саме у період головування його країни у Раді Європи було запущено Спецтрибунал щодо злочину агресії.

"Ми твердо переконані, що не може бути тривалого миру без справедливості та відповідальності. Злочин агресії не може стати ще однією сторінкою історії, яку світ мовчки перегорне. Агресія ніколи не повинна ставати нормою. Безкарність ніколи не повинна ставати приємною. Справедливість – це не помста, справедливість – це фундамент миру", – заявив він.

Також Попшой висловив захоплення роботою української дипломатії.

"Коли в мене бракує оптимізму, я згадую указ президента України Володимира Зеленського від 8 травня, яким Путіну було дозволено провести свій сюрреалістичний парад. Зізнаюсь, щоразу це помітно поліпшує мій настрій", – додав він, викликавши сміх у залі.

Раніше молдовський міністр вітав з Днем незалежності українською.

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