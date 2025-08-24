"Кремль не зможе нас розділити": молдовський міністр привітав з Днем незалежності українською

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой привітав українською мовою Україну із Днем незалежності у неділю, 24 серпня.

Відповідне відео він опублікував у себе в Facebook, пише "Європейська правда".

Від імені Міністерства закордонних справ Молдови Попшой звернувся до українців у День незалежності. Глава МЗС країни виступив з тривалою промовою українською мовою, яка тривала більше двох хвилин.

"Сьогодні ми святкуємо вашу незламну волю, безмежну мужність і непохитну любов до свободи, які сяють, немов маяк у найтемніші часи. Цей день – не просто дата, це гімн вашої душі, яка не скорилась перед лицем агресії несправедливості", – заявив він.

Попшой наголосив, що Молдова "відкрила свої обійми" для тисяч українців, які рятуючись від війни, знайшли в країні тимчасовий притулок.

"Ми пишаємося тим, що українська громада, яка століттями жила в пліч-опліч з молдованами, збагачує нашу землю своєю культурою, теплом, братською любов'ю. Кремль зі своєю ненавистю та брехнею ніколи не зруйнує цих священних зв'язків, які єднають наші серця. Ми – одна сім'я. І разом ми сильніші за будь-яку спробу нас розділити", – запевнив він.

Молдовський дипломат наголосив, що його країна стоїть поруч із Україною не лише як сусід, а й як вірний друг.

"Ми мріємо про день, коли мир повернеться на ваші землі. Коли діти знову сміятимуться без страху, а сім'ї роз'єднаються за одним столом. Ми віримо в спільне європейське майбутнє, де Україна та Молдова разом будуватимуть світ, заснований на свободі, справедливості та любові до ближнього", – додав він.

Зауважимо, що Попшой дійсно володіє українською мовою, вивчив її у дитинстві, у тому числі за трансляцію українських телеканалів. Про це він розповів "Європейській правді" у інтерв'ю після свого призначення на посаду міністра.

Як писали, від імені американського народу американський президент Дональд Трамп висловив свої вітання та найщиріші побажання президенту Володимиру Зеленському та "мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності".

Будівлі Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.