Глава МИД Молдовы выступил на украинском языке и рассказал, как ему помогает указ Зеленского

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой выступил в качестве почетного докладчика на общем совещании послов, состоявшемся в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Попшой присутствовал на выступлении президента Украины и его беседе с послами. Затем ведущий на английском языке предложил ему выступить, но гость начал говорить на украинском, вызвав аплодисменты послов.

Речь, длившуюся более семи минут, он произнес полностью на украинском языке.

Михай Попшой, в частности, выступил со словами благодарности в адрес Украины и украинцев.

"Наши дети спят спокойно, потому что украинские дети, военные, врачи, спасатели и обычные граждане пережили ужасы, которые не должен испытывать ни один народ. Это долг, который ни один сосед не способен полностью погасить. Но настоящая дружба измеряется не долгами, она измеряется тем, приходим ли мы на помощь тогда, когда это больше всего нужно. И Молдова ежедневно старалась быть рядом", – заявил он.

Глава молдовского МИД напомнил, в частности, что именно в период председательства его страны в Совете Европы был создан Специальный трибунал по преступлению агрессии.

"Мы твердо убеждены, что не может быть прочного мира без справедливости и ответственности. Преступление агрессии не может стать еще одной страницей истории, которую мир молча перевернет. Агрессия никогда не должна становиться нормой. Безнаказанность никогда не должна становиться приемлемой. Справедливость – это не месть, справедливость – это фундамент мира", – заявил он.

Также Попшой выразил восхищение работой украинской дипломатии.

"Когда мне не хватает оптимизма, я вспоминаю указ президента Украины Владимира Зеленского от 8 мая, которым Путину было разрешено провести свой сюрреалистический парад. Признаюсь, каждый раз это заметно улучшает мое настроение", – добавил он, вызвав смех в зале.

Ранее молдовский министр поздравил с Днём независимости на украинском языке.

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