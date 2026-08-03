Міноборони Польщі: у теробороні кожен п'ятий військовослужбовець – жінка

Кожен п'ятий військовослужбовець Сил територіальної оборони Польщі є жінкою.

Про це під час церемонії вручення бойового прапора 18-й Варшавській бригаді територіальної оборони заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За її словами, роль жінок у підрозділах територіальної оборони постійно зростає.

"Вже зараз кожен п'ятий серед військовослужбовців цього формування – жінка. Дякую вам за вашу мужність, за готовність служити пліч-о-пліч і, якщо буде потрібно, віддати своє життя", – сказала вона.

Собковяк-Чарнецька також запевнила, що жінки, які проходять службу у Збройних силах Польщі, можуть розраховувати на підтримку Міністерства оборони.

Під час виступу вона наголосила, що уряд продовжує інвестувати в оснащення польських військових. За її словами, завдяки фінансуванню в межах механізму SAFE було закуплено тисячі шоломів, бронежилетів і безпілотників.

Церемонія вручення бойового прапора 18-й Варшавській бригаді територіальної оборони відбулася у понеділок на Замковій площі у Варшаві. Символ підрозділу вручив президент Польщі Кароль Навроцький.

У травні голова Департаменту оборонних ресурсів Ану Раннавескі заявила, що у майбутньому в Естонії не вистачатиме чоловіків для проходження строкової військової служби, і тому, на її думку, запровадження обов’язкової строкової служби для жінок – лише питання часу.

Також у Греції пропонували розширити добровільну військову службу на жінок.