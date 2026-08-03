Минобороны Польши: в теробороне каждый пятый военнослужащий – женщина

Минобороны Польши: в территориальной обороне каждый пятый военнослужащий – женщина

Каждый пятый военнослужащий Сил территориальной обороны Польши – женщина.

Об этом во время церемонии вручения боевого знамени 18-й Варшавской бригаде территориальной обороны заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По её словам, роль женщин в подразделениях территориальной обороны постоянно растёт.

"Уже сейчас каждый пятый среди военнослужащих этого формирования – женщина. Спасибо вам за ваше мужество, за готовность служить бок о бок и, если понадобится, отдать свою жизнь", – сказала она.

Собковяк-Чарнецка также заверила, что женщины, проходящие службу в Вооруженных силах Польши, могут рассчитывать на поддержку Министерства обороны.

Во время выступления она подчеркнула, что правительство продолжает инвестировать в оснащение польских военных. По её словам, благодаря финансированию в рамках механизма SAFE были закуплены тысячи шлемов, бронежилетов и беспилотников.

Церемония вручения боевого знамени 18-й Варшавской бригаде территориальной обороны состоялась в понедельник на Замковой площади в Варшаве. Символ подразделения вручил президент Польши Кароль Навроцкий.

В мае глава Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески заявила, что в будущем в Эстонии не хватит мужчин для прохождения срочной военной службы, и поэтому, по её мнению, введение обязательной срочной службы для женщин – лишь вопрос времени.

Также в Греции предлагали расширить добровольную военную службу на женщин.