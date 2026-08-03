"Не дайте себе дурити": в МЗС закликали французів бути пильними із заявами Мендель

У Міністерстві закордонних справ України закликали французьку медіаспільноту з пильністю ставитися до тверджень колишньої речниці президента України Юлії Мендель.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву французькою опублікував речник МЗС Георгій Тихий.

Речник зазначив, що Юлія Мендель залишила команду президента вже багато років тому і з того часу заробила собі суперечливу репутацію "маніпулятивними заявами, що систематично перегукуються з наративами російської пропаганди".

L’ancienne porte-parole du président ukrainien a quitté son équipe il y a de nombreuses années.



Depuis, elle s’est forgé une réputation sulfureuse en multipliant les déclarations manipulatrices, qui reprennent systématiquement les narratifs de la propagande russe.



Au vu de ses… – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) August 3, 2026

"На тлі її нещодавньої появи у французьких ЗМІ закликаємо журналістів до максимальної пильності. Не дайте себе надурити твердженнями, які жодним чином не відображають реальну ситуацію в Україні чи довкола керівництва України", – закликав Георгій Тихий.

"Її не варто вважати надійним джерелом – вона радше є "новим голосом", покликаним замінити Ксенію Федорову, щодо якої справедливо ухвалили рішення про видворення", – додав він.

Нагадаємо, 29 липня у Франції видали ордер на депортацію Ксенії Федорової, яка в минулому очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT, а після того продовжувала з’являтися на деяких ресурсах як коментаторка, поширюючи проросійські наративи.

3 серпня суд відхилив її апеляцію на рішення щодо її видворення з країни та заморожування її активів.