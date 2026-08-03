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"Не дайте себя обмануть": в МИД призвали французов с осторожностью относиться к словам Мендель

Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 17:55 — Мария Емец

В Министерстве иностранных дел Украины призвали французское медиасообщество с осторожностью относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление на французском языке опубликовал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Пресс-секретарь отметил, что Юлия Мендель покинула команду президента уже много лет назад и с тех пор заработала себе противоречивую репутацию "манипулятивными заявлениями, которые систематически перекликаются с нарративами российской пропаганды". 

"На фоне её недавнего появления во французских СМИ призываем журналистов к максимальной бдительности. Не дайте себя обмануть утверждениями, которые никоим образом не отражают реальную ситуацию в Украине или вокруг руководства Украины", – призвал Георгий Тихий.

"Её не стоит считать надёжным источником – она скорее "новый голос", призванный заменить Ксению Федорову, в отношении которой справедливо было принято решение о выдворении", – добавил он.

Напомним, 29 июля во Франции выдали ордер на депортацию Ксении Федоровой, которая в прошлом возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT, а после этого продолжала появляться на некоторых ресурсах в качестве комментатора, распространяя пророссийские нарративы.

3 августа суд отклонил её апелляцию на решение о её высылке из страны и замораживании её активов.

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