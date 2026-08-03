"Не дайте себя обмануть": в МИД призвали французов с осторожностью относиться к словам Мендель

В Министерстве иностранных дел Украины призвали французское медиасообщество с осторожностью относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление на французском языке опубликовал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Пресс-секретарь отметил, что Юлия Мендель покинула команду президента уже много лет назад и с тех пор заработала себе противоречивую репутацию "манипулятивными заявлениями, которые систематически перекликаются с нарративами российской пропаганды".

L’ancienne porte-parole du président ukrainien a quitté son équipe il y a de nombreuses années.



Depuis, elle s’est forgé une réputation sulfureuse en multipliant les déclarations manipulatrices, qui reprennent systématiquement les narratifs de la propagande russe.



Au vu de ses… – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) August 3, 2026

"На фоне её недавнего появления во французских СМИ призываем журналистов к максимальной бдительности. Не дайте себя обмануть утверждениями, которые никоим образом не отражают реальную ситуацию в Украине или вокруг руководства Украины", – призвал Георгий Тихий.

"Её не стоит считать надёжным источником – она скорее "новый голос", призванный заменить Ксению Федорову, в отношении которой справедливо было принято решение о выдворении", – добавил он.

Напомним, 29 июля во Франции выдали ордер на депортацию Ксении Федоровой, которая в прошлом возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT, а после этого продолжала появляться на некоторых ресурсах в качестве комментатора, распространяя пророссийские нарративы.

3 августа суд отклонил её апелляцию на решение о её высылке из страны и замораживании её активов.