Молдова знову фіксувала порушення свого авіапростору під час атаки РФ на Україну

В неділю, 30 серпня, повітряний простір Молдови з боку України порушив літальний апарат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Об’єкт, який зафіксувала Служба повітряних операцій Національної армії, перетнув кордон Молдови в районі міста Дністровськ Придністровського регіону з Лиманського району Одеської області України. Інцидент стався о 15:50.

Як повідомило Міноборони, через 10 хвилин літальний апарат повернувся в Україну тим самим маршрутом.

"Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору з метою забезпечення безпеки населення", – зазначили в Міноборони.

У Румунії в неділю, 30 серпня, для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.