У Румунії підняли винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною

У Румунії в неділю, 30 серпня, для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Про це повідомило Міноборони країни, передає digi24, пише "Європейська правда".

За даними румунського Міноборони, ціль зафіксували о 10:36 приблизно за 20 кілометрів на схід від українського міста Вилкове. Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два винищувачі F-16.

Після отримання інформації від Національного військового командного центру Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій о 10:50 надіслала попередження жителям північно-східної частини повіту Тулча.

Водночас румунська влада наразі не повідомляла про входження повітряної цілі в повітряний простір країни.

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.

26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Того ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.