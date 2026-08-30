Молдова фиксировала нарушение своего воздушного пространства во время атаки РФ на Украину

В воскресенье, 30 августа, воздушное пространство Молдовы со стороны Украины нарушил летательный аппарат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Объект, зафиксированный Службой воздушных операций Национальной армии, пересек границу Молдовы в районе города Днестровск Приднестровского региона из Лиманского района Одесской области Украины. Инцидент произошел в 15:50.

Как сообщило Минобороны, через 10 минут летательный аппарат вернулся в Украину тем же маршрутом.

"Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак России на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства с целью обеспечения безопасности населения", – отметили в Минобороны.

В Румынии в воскресенье, 30 августа, для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.