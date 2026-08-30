Моравецький використав відео мігрантки, щоб агітувати за Польщу без мігрантів

Експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький використав відео іммігрантки, щоб говорити про Польщу без мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

"Немає мігрантів – немає заворушень", – каже на записі колишній прем’єр-міністр. Щоб проілюструвати свою думку про безпечну Польщу, він використав відео, зняте біля Палацу культури у Варшаві. Проблема в тому, що авторкою запису є Сахар, мігрантка з Ірану, яка прилетіла до Польщі 11 років тому.

Відео викликало реакцію авторки запису. Виявилося, що матеріал спочатку був знятий Сахар, інтернет-творчинею з Ірану, яка вже 11 років мешкає в Польщі.

22 серпня молода жінка зняла ролик із підписом: "Покажи, що ти в Польщі, не кажучи, що ти в Польщі". На ньому видно молодих людей, які танцюють полонез. У цьому відео Сахар не приховує свого захоплення Польщею. Вона, зокрема, зазначає, що хоч ніхто й не вчив кроків, але кожен знає, що робити.

Кілька днів по тому свою версію виклав у мережу колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. У відео, опублікованому в мережі, Моравецький говорить англійською: "Жодного хаосу. Люди можуть почуватися в безпеці вночі. Щодня я борюся за те, щоб Польща ніколи не повторила помилок, допущених Францією, Німеччиною та іншими країнами Заходу".

На ці слова відповіла Сахар, зазначивши, що кадри, використані політиком, походять саме з її відео, хоча й не були підписані. "Я іммігрантка. Живу в Польщі вже 11 років, і саме я зняла ці кадри. Їх використали у повідомленні про міграцію в зовсім іншому контексті, ніж той, у якому вони були зняті. Саме це було для мене найнезрозумілішим", – каже Сахар у розмові з Onet.

Сахар наголошує, що відео було знято як вираз захоплення польською традицією та спільним святкуванням. Тим часом через кілька днів його використали як ілюстрацію до політичного повідомлення про міграцію.

"Мене найбільше зачепило не те, що мене не вказали як авторку, а те, що моє відео використали в зовсім іншому контексті, ніж той, у якому воно було зняте", – додає вона.

Сахар зізнається, що після перегляду відео відчула себе виключеною. "У той момент я не стояла осторонь польського суспільства. Я була його частиною", – підкреслює вона під відео.

Жінка також зазначає, що хоча й розуміє, наскільки складною є тема міграції, не кожен іммігрант приїжджає до країни, щоб "щось у нього відібрати".

"Дехто з нас приїжджає, щоб стати його частиною. Вчитися. Працювати. Вносити свій вклад. Поважати те, що було тут до нас. Будувати своє життя разом з вами, а не замість вас. Я саме така мігрантка", – підсумовує Сахар у своєму дописі в Instagram.

У розмові з Onet молода іранка зізнається, що бачить, як тему міграції використовують політики різних партій. "Я живу в Польщі вже багато років і бачу, як за цей час змінювалася риторика щодо іноземців. Нас дедалі частіше зображують як проблему, хоча реальність набагато складніша", – каже вона.

Нагадаємо, наприкінці липня Моравецький оголосив про створення у Сеймі нової фракції "Розвиток Плюс" – після розриву з головною опозиційною партією Польщі "Право і справедливість".

Ще до фактичного заснування партії соцопитування показали, що вона вже має достатню підтримку для входження у парламент – відбираючи голоси у "ПіС".

Детально на цю тему – у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.