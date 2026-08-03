Потенційна партія експрем'єра Моравецького послаблює позиції польської "ПіС"

Нове політичне формування "Розвиток Плюс", яке створене колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким після розколу в партії "Право і справедливість", суттєво послабило позиції політичної сили Ярослава Качинського.

Про це свідчать результати опитування компанії IBRiS, проведеного для Polsat News, передає "Європейська правда".

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримала б "Громадянська коаліція" – 27,5%. Порівняно з кінцем червня її рейтинг знизився на 0,5 відсоткового пункту.

Друге місце посідає "ПіС" із результатом 16,9%, що на 7,2 відсоткового пункту менше, ніж у попередньому опитуванні. Водночас "Конфедерація" скоротила відставання від партії Качинського, набравши 14,4%.

Четвертою стала "Конфедерація Польської Корони", яку підтримують 9,4% респондентів, а нове політичне формування "Розвиток Плюс" отримало 7,8% підтримки, що дозволило їй одразу подолати виборчий бар'єр.

Згідно з дослідженням, заявлена явка виборців в опитуванні становить 64,4%, тоді як 35,6% респондентів повідомили, що не планують брати участі у голосуванні.

Опитування для Polsat News компанія IBRiS провела методом комп'ютерно-асистованих телефонних інтерв'ю серед 1000 респондентів у період з 29 липня по 2 серпня 2026 року.

24 липня лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців. Згодом Моравецький оголосив про створення у Сеймі нової фракції "Розвиток Плюс".

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.