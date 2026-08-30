Моравецкий использовал видео мигрантки, чтобы агитировать за Польшу без мигрантов

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий использовал видео мигрантки, чтобы рассказать о Польше без мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

"Нет мигрантов – нет беспорядков", – говорит на записи бывший премьер-министр. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения о безопасной Польше, он использовал видео, снятое возле Дворца культуры в Варшаве. Проблема в том, что автором записи является Сахар, мигрантка из Ирана, которая прилетела в Польшу 11 лет назад.

Видео вызвало реакцию автора записи. Оказалось, что материал изначально был снят Сахар, интернет-креативщицей из Ирана, которая уже 11 лет проживает в Польше.

22 августа молодая женщина сняла ролик с подписью: "Покажи, что ты в Польше, не говоря, что ты в Польше". На нём видны молодые люди, танцующие полонез. В этом видео Сахар не скрывает своего восхищения Польшей. Она, в частности, отмечает, что хотя никто и не учил шагам, но каждый знает, что делать.

Через несколько дней свою версию выложил в сеть бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. В видео, опубликованном в сети, Моравецкий говорит по-английски: "Никакого хаоса. Люди могут чувствовать себя в безопасности ночью. Каждый день я борюсь за то, чтобы Польша никогда не повторила ошибок, допущенных Францией, Германией и другими странами Запада".

На эти слова ответила Сахар, отметив, что кадры, использованные политиком, взяты именно из её видео, хотя и не были подписаны. "Я иммигрантка. Живу в Польше уже 11 лет, и именно я сняла эти кадры. Их использовали в сообщении о миграции в совершенно ином контексте, чем тот, в котором они были сняты. Именно это было для меня самым непонятным", – говорит Сахар в беседе с Onet.

Сахар подчеркивает, что видео было снято как выражение восхищения польской традицией и совместным празднованием. Между тем через несколько дней его использовали в качестве иллюстрации к политическому сообщению о миграции.

"Меня больше всего задело не то, что меня не указали как автора, а то, что мое видео использовали в совершенно ином контексте, чем тот, в котором оно было снято", – добавляет она.

Сахар признается, что после просмотра видео почувствовала себя исключенной. "В тот момент я не стояла в стороне от польского общества. Я была его частью", – подчеркивает она под видео.

Женщина также отмечает, что, хотя и понимает, насколько сложна тема миграции, не каждый иммигрант приезжает в страну, чтобы "что-то у него отнять".

"Некоторые из нас приезжают, чтобы стать его частью. Учиться. Работать. Вносить свой вклад. Уважать то, что было здесь до нас. Строить свою жизнь вместе с вами, а не вместо вас. Я именно такая мигрантка", – подытоживает Сахар в своём посте в Instagram.

В беседе с Onet молодая иранка признается, что видит, как тему миграции используют политики разных партий. "Я живу в Польше уже много лет и вижу, как за это время менялась риторика в отношении иностранцев. Нас всё чаще изображают как проблему, хотя реальность гораздо сложнее", – говорит она.

Напомним, в конце июля Моравецкий объявил о создании в Сейме новой фракции "Развитие Плюс" – после разрыва с главной оппозиционной партией Польши "Право и справедливость".

Еще до фактического основания партии социологические опросы показали, что она уже имеет достаточную поддержку для прохождения в парламент – отбирая голоса у "ПиС".

Подробнее на эту тему – в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.