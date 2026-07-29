Експрем’єр Польщі Моравецький оголосив про створення нової фракції

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про створення нової фракції "Розвиток Плюс".

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Виправлено о 12:20. Спершу у новині помилково було вказано, що мова йде про політсилу.

За словами Моравецького, нове об’єднання хоче зосередитися на питаннях розвитку Польщі, зміцненні армії, захисті культурної ідентичності та покращенні добробуту громадян.

"Останнім часом ми стали свідками дуже дивних партійних ігор, які є абсолютно непотрібними. Ми хочемо дивитися в майбутнє та боротися за добробут поляків, за сильну армію та за сильну культурну ідентичність поляків. Ми не хочемо втягуватися в партійні чвари", – сказав Моравецький.

За його словами, до "Розвитку Плюс" увійдуть 40 депутатів і сенаторів.

Він також розкритикував керівництво партії "Право і справедливість" ("ПіС") та заявив, що внутрішні конфлікти послаблюють політичний табір.

Нагадаємо, 24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Також писали, що соцопитування у Польщі свідчать, що нова політсила довкола Моравецького може відчутно змінити баланс сил у парламенті та отримати "золоту акцію" у майбутніх коаліційних переговорах.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.