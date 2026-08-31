Зросла кількість загиблих внаслідок аварії порома біля Кіпру

Щонайменше вісім людей загинули та 18 зникли безвісти через аварію порома біля північного узбережжя Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

У районі порту Кіренії, розташованого на території невизнаного Північного Кіпру, тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучили літаки, безпілотники, вертольоти з приладами нічного бачення, катери берегової охорони та військові кораблі, що "прочісували" район протягом усієї ночі. Військову техніку для пошуків надає Туреччина.

В результаті трагедії наразі відомо про 8 загиблих і 18 зниклих безвісти. 241 людину вдалося врятувати з судна. На борту порома загалом перебувало 267 осіб – 259 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Було розпочато розслідування щодо причин трагедії – капітана судна та решту членів екіпажу затримали для допиту.

На території невизнаного Північного Кіпру оголошено триденну жалобу, яка триватиме з понеділка, 31 серпня, до вечора 2 вересня.

Аварія порома сталася у неділю, 30 серпня. За даними ЗМІ, пасажирське судно вирушило з Гірне (Кіренія) до Тасуджу в Мерсіні, коли незабаром після відплиття почало набирати воду.

Місцева влада ще не встановила причину аварії, пославшись на складні морські умови в цьому районі.