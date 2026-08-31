Увеличилось число погибших в результате крушения парома у берегов Кипра

По меньшей мере восемь человек погибли и 18 пропали без вести в результате крушения парома у северного побережья Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В районе порта Кирении, расположенного на территории непризнанного Северного Кипра, продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты с приборами ночного видения, катера береговой охраны и военные корабли, которые "прочесывали" район в течение всей ночи. Военную технику для поисков предоставляет Турция.

В результате трагедии на данный момент известно о 8 погибших и 18 пропавших без вести. 241 человека удалось спасти с судна. На борту парома в общей сложности находилось 267 человек – 259 пассажиров и 8 членов экипажа.

Начато расследование причин трагедии – капитан судна и остальные члены экипажа задержаны для допроса.

На территории непризнанного Северного Кипра объявлен трехдневный траур, который продлится с понедельника, 31 августа, до захода солнца 2 сентября.

Авария парома произошла в воскресенье, 30 августа. По данным СМИ, пассажирское судно отправилось из Гирне (Кирения) в Тасудж в Мерсине, когда вскоре после отправления начало набирать воду.

Местные власти пока не установили причину аварии, сославшись на сложные морские условия в этом районе.