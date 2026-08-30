В аварії порома біля північного Кіпру загинули сім людей

Під час аварії порома біля північного узбережжя Кіпру загинули щонайменше сім людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

За словами міністра транспорту північного Кіпру Ерхана Аріклі, у неділю вдень пасажирський пором, на борту якого перебувало 267 осіб, затонув після того, як набрав воду приблизно за 4 милі (6,44 кілометра) від узбережжя Гірне (Кіренія), що спричинило масштабну рятувальну операцію.

Пасажирське судно типу катамарана вирушило з Гірне до Тасуджу в Мерсіні, коли незабаром після відплиття почало набирати воду, повідомив Аріклі в коментарі для TRT Haber.

Пізніше судно перекинулося, після чого на місце події були направлені підрозділи берегової охорони північного Кіпру та цивільної оборони. У рятувальній операції беруть участь катери берегової охорони, вертольоти, а також цивільні човни та судна, що перебували в цьому районі; пасажирів евакуюють і доставляють у безпечніші місця.

Аріклі зазначив, що підрозділи берегової охорони прибули на місце події приблизно через 15–20 хвилин після отримання повідомлення.

Ще одне пасажирське судно, яке чекало в порту Гірне, також було направлено до місця аварії та почало приймати пасажирів на борт. Інші судна, що перебували в цьому районі, були мобілізовані для надання допомоги в евакуації.

Аріклі зазначив, що влада ще не встановила причину аварії, додавши, що морські умови в цьому районі були особливо складними.

"Наразі зарано робити якісь остаточні висновки, але море дійсно дуже неспокійне. Ми з’ясуємо, як стався інцидент, після проведення розслідування. Нашим пріоритетом є доставка пасажирів на берег", – сказав він.

Пізніше прем’єр-міністр північного Кіпру Унал Устель повідомив, що на борту судна перебувало 267 осіб, у тому числі 259 пасажирів та вісім членів екіпажу, і що судно мало відправитися до Туреччини напередодні, але через погодні умови вийшло в море лише в неділю.

Устель зазначив, що судно потрапило під удар першої хвилі, і поки капітан намагався відновити контроль над судном, друга хвиля спричинила набрання води.

Влада готується до прибуття евакуйованих пасажирів у порт Гірне, де наготові стоять карети швидкої допомоги.

Команди цивільної оборони також встановлюють у порту медичний намет для надання пасажирам першої допомоги. Ті, хто потребує подальшого медичного догляду, будуть доставлені до лікарень, зазначив Аріклі.

"Ми вжили всіх необхідних запобіжних заходів на березі. Наші карети швидкої допомоги перебувають у готовності", – сказав він.

Пізніше Аріклі повідомив, що серед врятованих є як пасажири з серйозними травмами, так і ті, чий стан стабільний. Він зазначив, що влада знає про загиблих, але спочатку не могла назвати точну кількість жертв.

Пізніше прем’єр-міністр північного Кіпру повідомив, що було врятовано 237 осіб, а 7 людей загинули, при цьому пошуково-рятувальні операції тривають.

Міністерство внутрішніх справ північного Кіпру повідомило, що до району події було відправлено п’ять суден берегової охорони та два вертольоти берегової охорони, а Командування ВМС Туреччини виділило 6 військово-морських одиниць для підтримки рятувальної операції. Для допомоги в евакуації також було задіяно пасажирське судно "AKGÜNLER 3".

Аріклі додав, що рятувальні команди інтенсивно працюють над продовженням операції та доставкою на берег тих, хто досі вважається зниклими безвісти.

У Румунії в липні через падіння рівня води в Дунаї сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту.

А з порома, що курсує між Таллінном та Гельсінкі, торік у серпні евакуювали 300 пасажирів після пожежі, що спалахнула в автобусі на борту.