Пором із понад 260 пасажирами на борту перекинувся біля північного узбережжя Кіпру

У неділю біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пором, на борту якого перебували понад 260 пасажирів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Пором типу катамарана прямував із порту Кіренія (відомий також як Гірне), розташованого на території північної частини етнічно розділеного Кіпру, до турецького порту Тасуджу в провінції Мерсін.

Наразі повідомлень про постраждалих немає.

Як повідомив турецький державний новинний канал TRT, пором почав набирати воду за кілька кілометрів від берега.

Міністр транспорту Північного Кіпру Ерхан Аріклі повідомив TRT, що судно перекинулося і що рятувальні бригади вже прибули на місце події.

На цьому жвавому маршруті між Кіренією та Тасуджу курсують пороми кількох компаній. Наразі невідомо, яка саме компанія експлуатувала пором, що перекинувся.

У Румунії в липні через падіння рівня води в Дунаї сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту.

А з порома, що курсує між Таллінном та Гельсінкі, торік у серпні евакуювали 300 пасажирів після пожежі, що спалахнула в автобусі на борту.