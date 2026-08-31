Угорські Gripen змусили сісти крадений літак, що летів до АЕС, пілот спробував вкрасти ще й авто

В Угорщині п’яний чоловік викрав літак і вирушив у напрямку атомної електростанції "Пакш", для його зупинки угорські ВПС підіймали винищувачі Gripen.

Про інцидент повідомив міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді в соцмережах, передає "Європейська правда".

У суботу вранці 24-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, викрав невеликий легкомоторний літак Cessna 172 з аеропорту в Калочі та злетів на ньому без жодного дозволу.

Чоловік вирушив у напрямку атомної електростанції "Пакш". Як відомо, цивільним літакам заборонено літати на висоті менш як 6000 метрів у радіусі трьох кілометрів навколо станції, тому наближення повітряного судна вимагало негайних військових дій. Угорські Повітряні сили підійняли у повітря два винищувачі Gripen.

Зрештою, викрадений літак здійснив екстрену посадку біля села Гер'єн на соняшниковому полі. Чоловік отримав легкі травми внаслідок аварії.

Він вийшов на дорогу і попросив про допомогу водія, що проїжджав повз. Після цього він спробував викрасти і цей транспортний засіб. Йому не вдалося цього зробити через опір водія.

Невдовзі на місце події прибула поліція, яка заарештувала крадія.

Винищувачі Gripen виявили пошкоджений літак і залишались над місцем події, поки туди не прибув рятувальний гелікоптер і наземні підрозділи.

Минулого літа в Угорщині невідомі особи зняли запчастини з винищувачів МіГ-29 на території військового аеропорту і втекли непоміченими.

У березні 15-річний хлопець викрав громадський автобус у німецькому місті Вісбаден і поїхав на ньому до Карлсруе в сусідній землі Баден-Вюртемберг.