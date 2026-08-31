Венгерские Gripen заставили сесть угнанный самолет, летевший к АЭС, пилот хотел угнать ещё и авто

В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и направился в сторону атомной электростанции "Пакш"; для его остановки венгерские ВВС подняли в воздух истребители Gripen.

Об инциденте сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди в соцсетях, передает "Европейская правда".

В субботу утром 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал небольшой легкомоторный самолет Cessna 172 из аэропорта в Калоче и взлетел на нем без какого-либо разрешения.

Мужчина направился в сторону атомной электростанции "Пакш". Как известно, гражданским самолетам запрещено летать на высоте менее 6000 метров в радиусе трех километров вокруг станции, поэтому приближение воздушного судна потребовало немедленных военных действий. Венгерские ВВС подняли в воздух два истребителя Gripen.

В итоге угнанный самолет совершил аварийную посадку возле села Герьен на поле подсолнечника. Мужчина получил легкие травмы в результате аварии.

Он вышел на дорогу и обратился за помощью к проезжавшему мимо водителю. После этого он попытался угнать и это транспортное средство. Ему не удалось этого сделать из-за сопротивления водителя.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция, которая арестовала угонщика.

Истребители Gripen обнаружили поврежденный самолет и оставались над местом происшествия, пока туда не прибыли спасательный вертолет и наземные подразделения.

Прошлым летом в Венгрии неизвестные сняли запчасти с истребителей МиГ-29 на территории военного аэродрома и скрылись незамеченными.

В марте 15-летний парень угнал общественный автобус в немецком городе Висбаден и уехал на нём в Карлсруэ в соседней земле Баден-Вюртемберг.