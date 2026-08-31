Мерц: уряд за участю "АдН" створить серйозні проблеми для землі Саксонія-Ангальт

Німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив про небезпечні наслідки для федеральної землі Саксонія-Ангальт, якщо права популістська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") переможе на земельних виборах, які відбудуться в неділю.

Заяву очільника уряду Німеччини наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Результати опитувань різняться, але всі вони показують, що "АдН" значно випереджає інші великі партії, набираючи близько 40% голосів.

Наразі незрозуміло, чи зможе "Альтернатива для Німеччини" забезпечити собі одноосібну більшість і прийти до влади, оскільки це залежить як від її результатів у неділю, так і від того, скільки дрібних партій не подолають 5-відсотковий бар’єр, що гарантує представництво в земельному парламенті.

Однак Мерц заявив, що беззастережна перемога цієї партії може завдати серйозної шкоди федеральній землі.

"Якщо це станеться… то ця земля зіткнеться з серйозними проблемами. Я не можу собі уявити, що багато міжнародних інвесторів приїжджатимуть на церемонії закладення фундаменту разом із прем’єр-міністром від "АдН", щоб відкривати нові заводи чи підприємства в Саксонії-Ангальт", – зазначив канцлер.

За його словами, остаточне рішення повинні ухвалити виборці. Він також заявив, що зробить усе можливе, щоб вплинути на виборців, які ще не визначилися, або підвищити явку в останні дні передвиборчої кампанії, і планує цього тижня здійснити два візити до Саксонії-Ангальт.

Мерц сказав, що близько 20% виборців повідомляють соціологам, що ще не визначилися, чи голосуватимуть вони і за кого.

Водночас він спробував ухилитися від питання про те, як сформувати уряд і не допустити "АдН" до влади.

Наразі третьою за величиною партією у землі, судячи з результатів опитувань, стане соціалістична партія "Ліві", яка набирає близько 13%. ХДС і "Ліві" ніколи не вступали в коаліцію ані на федеральному, ані на земельному рівні – але, якщо соціологи не помиляються у своїх прогнозах і настрої виборців за тиждень істотно не зміняться, це може виявитися необхідним, щоб мати хоч якийсь шанс сформувати в земельному парламенті блок, що перевершує за силою "АдН".

"Ми розглянемо це питання у світлі результатів виборів. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб не допустити, щоб Саксонія-Ангальт потрапила в руки радикалів. І це стосується як "АдН", так і "Лівих", – наголосив Мерц.

Нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

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