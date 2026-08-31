Мерц: правительство с участием "АдГ" создаст серьезные проблемы для Саксонии-Анхальт

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил об опасных последствиях для федеральной земли Саксония-Анхальт, если правая популистская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") победит на земельных выборах в воскресенье.

Заявление главы правительства Германии приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Результаты опросов различаются, но все они показывают, что "АдГ" значительно опережает другие крупные партии, набирая около 40% голосов.

Пока неясно, сможет ли "Альтернатива для Германии" обеспечить себе работоспособное большинство и прийти к власти, поскольку это зависит как от ее результатов в воскресенье, так и от того, сколько мелких партий не преодолеют 5-процентный барьер, гарантирующий представительство в земельном парламенте.

Однако Мерц заявил, что безоговорочная победа этой партии может нанести серьёзный ущерб федеральной земле.

"Если это произойдёт… то эта земля столкнётся с серьёзными проблемами. Я не могу себе представить, что многие международные инвесторы будут приезжать на церемонии закладки фундамента вместе с премьер-министром от "АдГ", чтобы открывать новые заводы или предприятия в Саксонии-Анхальт", – отметил канцлер.

По его словам, окончательное решение должны принять избиратели. Он также заявил, что сделает всё возможное, чтобы повлиять на ещё не определившихся избирателей или повысить явку в последние дни предвыборной кампании, и планирует на этой неделе совершить два визита в Саксонию-Анхальт.

Мерц сказал, что около 20% избирателей сообщают социологам, что ещё не определились, будут ли они голосовать и за кого.

В то же время он попытался уклониться от вопроса о том, как сформировать правительство и не допустить "АдГ" к власти.

В настоящее время третьей по величине партией в земле, судя по результатам опросов, станет социалистическая партия "Левые", набирающая около 13%. ХДС и "Левые" никогда не вступали в коалицию ни на федеральном, ни на земельном уровне – но, если социологи не ошибаются в своих прогнозах и настроения избирателей за неделю существенно не изменятся, это может оказаться необходимым, чтобы иметь хоть какой-то шанс сформировать в земельном парламенте блок, превосходящий по силе "АдГ".

"Мы рассмотрим этот вопрос в свете результатов выборов. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы не допустить, чтобы Саксония-Анхальт попала в руки радикалов. И это касается как "АдГ", так и "Левых", – подчеркнул Мерц.

Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

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