Біля берегів Туреччини сіло на мілину атаковане безпілотником російське судно

Російський суховантаж OMSKIY-107, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки в районі порту Новоросійська, був віднесений хвилями до північного узбережжя Туреччини, де він сів на мілину.

Про це повідомляє турецьке інформагентство DHA, інформує "Європейська правда".

Судно сіло на мілину біля пляжу Алачали в Шилі, у провінції Стамбул. За повідомленнями свідків, які помітили, що судно прямує до берега, у цей район було направлено підрозділи берегової охорони.

DHA

Бригади, які прибули на місце події, вжили заходів безпеки в районі, де застрягло судно, та розпочали розслідування.

Було виявлено, що капітанська рубка згоріла та зазнала серйозних пошкоджень. Стало відомо, що екіпаж, який перебував на борту, після нападу покинув судно на рятувальних човнах.

Судно OMSKIY-107 під російським прапором приписане в порту Таганрога. Останнім часом воно перевозило вантажі між портами півдня Росії та Туреччини. Точна дата атаки на нього поки що невідома, російські ЗМІ писали, що суховантаж атакував безпілотник у Чорному морі.

На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Після цього ЗМІ повідомили, що Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорне море через стурбованість великою кількістю атак у цьому регіоні.

Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини, внаслідок атаки спалахнула пожежа.